Роман Зобнин: "В сборной России нет молодых футболистов"

Полузащитник сборной России Роман Зобнин считает, что нынешнюю команду нельзя назвать молодой.

- Чувствуется, что это молодая сборная России?

- Не чувствуется. В сборную приезжают сильнейшие футболисты. Кто у нас молодой футболист? 24 года это уже не молодой.

- Чалов.

- И все. У нас нет молодых футболистов. У нас игроки, поигравшие и в ЛЧ и ЛЕ. Это не молодая сборная.

- Эти сборы чем-то отличаются от предыдущих?

- Мы провели две тренировки, первую втягивающую. Везде так. Сегодня прошли определенные тесты, чтобы проверить наше функциональное состояние. Пока что ничем не отличается от того, что было раньше, - сказал Зобнин (Филипп ПАПЕНКОВ).

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