Роман Зобнин: "В сборной России нет молодых футболистов"

Полузащитник сборной России Роман Зобнин считает, что нынешнюю команду нельзя назвать молодой.
- Чувствуется, что это молодая сборная России?
- Не чувствуется. В сборную приезжают сильнейшие футболисты. Кто у нас молодой футболист? 24 года это уже не молодой.
- Чалов.
- И все. У нас нет молодых футболистов. У нас игроки, поигравшие и в ЛЧ и ЛЕ. Это не молодая сборная.
- Эти сборы чем-то отличаются от предыдущих?
- Мы провели две тренировки, первую втягивающую. Везде так. Сегодня прошли определенные тесты, чтобы проверить наше функциональное состояние. Пока что ничем не отличается от того, что было раньше, - сказал Зобнин (Филипп ПАПЕНКОВ).
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
баламошка
В сборной России нет футболистов) Ну Зобнин сам, да Кузяка, да Головин, да Игарь-рекордсмен ещё норм. Да, они не Неймары и не Нойеры, но боле-мене. А всякие тупые Кутепки да Дзюбы напрягают. Хотя заранее прошу прощения у Кутепки. Возможно как человек он и замечательный. Но как футболист... Мне такого в Спартаке видеть не хочется. Имхо. Ну а Дзюба вообще - петух. Пусь с ним Повар спит, если хочет))
15:33
suomi257
а сам ты кто???!!!
15:33