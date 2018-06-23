Роман Зобнин: "Уругвай на голову выше Египта"

Полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин рассказал о подготовке к матчу чемпионата мира-2018 с Уругваем.

- Сергей Игнашевич особо отметил роль вас и Юрия Газинского в надежной игре сборной в обороне. Приятно?

- Конечно, тем более от Игнашевича. Но только от двух центральных полузащитников не может зависеть надежность, хорошо играет вся команда. Дай бог, так и будет продолжаться.

- Вы и атакуете хорошо, первый гол Египту - ваша заслуга.

- Задачи забивать голы перед собой не ставлю. Единственная цель - чтобы команда побеждала, все для этого делаю.

- Что скажете об Уругвае?

- Пары центральных защитников и нападающих у них впечатляющие. Да и в целом, считаю, команда на голову выше Египта.

- Испания, Португалия или Иран?

- Вообще об этом не думаю. Готовлюсь только к Уругваю. Не надо загадывать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч Уругвай – Россия состоится 25 июня и начнется в 17.00 по московскому времени. Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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