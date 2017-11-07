Роман Зобнин: "Сыграть с топ-сборными, или выйти из группы? Выберу второе"

Полузащитник сборной России Роман Зобнин считает, что его команде на чемпионате мира 2018 года попадется достаточно ровная группа. Жеребьевка мирового первенства состоится 1 декабря в Москве.

Национальная команда в рамках подготовки к турниру в этом месяце сыграет с Аргентиной (11 ноября) и Испанией (14 ноября). Зобнин вызван в сборную, но не сыграет за нее.

Напомним, хавбек получил травму 5 июня в товарищеском матче Венгрия – Россия (0:3), ему поставили диагноз "повреждение крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава". Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" отметил, что Зобнин еще не закончил восстановление.

- Когда Россию объявили организатором чемпионата мира, не думал о том, что сыграю за сборную, - сказал Зобнин во время прямого эфира в своем Инстаграме. - Наверное, об этом думали те, кто постарше.

- Матчи против соперников топ-уровня?

Конечно, хочется сыграть против сильных сборных. Жаль, что не сыграю против Аргентины и Испании. Хочется сыграть и с сильными командами, и выйти из группы. Если выбирать из этих вариантов, лучше второе.

- Кого из соперников хотели бы получить на жеребьевке чемпионата мира?

- Как будет, так и будет. На чемпионате мира нужно играть со всеми, там нет слабых команд. У нас не будет топ-сборных, мы в первой корзине. Так что группа будет не то, чтобы проходимая, но соперники будут достаточно ровными.

Отметим, что при жеребьевке ЧМ-2018 сборная России наряду с Бразилией, Бельгией, Германией, Польшей, Францией, Португалией и Аргентиной попадет в первую корзину.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

Россия - Аргентина: как идет подготовка к матчу