Роман Зобнин: "Спасибо Игорю Акинфееву, что не дал мне возможность пробить пенальти. Он сегодня умничка"

Полузащитник сборной России Роман Зобнин в шутку поблагодарил вратаря Игоря Акинфеева за то, что тот отразил два пенальти в матче 1/8 чемпионата мира против Испании (1:1, по пен. 4:3) и очередь до Зобнина не дошла.

- У меня и у всех футболистов была мысль просто взять и победить. Поэтому, несмотря на боль и усталость, все думали только о том, чтобы пройти дальше, - заявил в передаче "Все на матч" Зобнин. - Понятно, что все переживают за партнера, который идет бить пенальти. Я должен был идти пятым, и спасибо Игорю, что не дал мне возможности пробить. Он сегодня умничка. Сегодня 12 лет, как не стало Коноплева (Юрий Коноплев, предприниматель, создатель академии для юных футболистов. – Прим. "СЭ"). Это академия, которая меня воспитала. Хочу посвятить победу ему.

Отметим, что воспитанниками Академии Коноплева также являются сегодняшние члены сборной России Алан Дзагоев и Илья Кутепов.