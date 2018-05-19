Роман Зобнин: "Пусть Черчесов и Денисов сами разбираются"

Полузащитник сборной России Роман Зобнин сказал, что не хочет давать комментарии по конфликту главного тренера команды Станислава Черчесова с полузащитником Игорем Денисовым.

- Ты был в той раздевалке, где поссорились Денисов и Черчесов. Что там было?

- Я не могу об этом говорить. Это не моя история. Пусть Денисов и главный тренер сами разбираются в этом, - сказал Зобнин (Филипп ПАПЕНКОВ).

Игорь Денисов не был включен в состав сборной России на ЧМ-2018.

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