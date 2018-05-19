Роман Зобнин: "Пусть Черчесов и Денисов сами разбираются"

Полузащитник сборной России Роман Зобнин сказал, что не хочет давать комментарии по конфликту главного тренера команды Станислава Черчесова с полузащитником Игорем Денисовым.
- Ты был в той раздевалке, где поссорились Денисов и Черчесов. Что там было?
- Я не могу об этом говорить. Это не моя история. Пусть Денисов и главный тренер сами разбираются в этом, - сказал Зобнин (Филипп ПАПЕНКОВ).
Игорь Денисов не был включен в состав сборной России на ЧМ-2018.
Чемпионат мира-2018 по футболу: все о сборной России
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http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
ArtermVadimovich
Журналисты, оставьте вы эту историю в покое. Зачем вы футболистам и главному тренеру мозги промываете? Каждый раз одно и то же. Вы подставляете сборную, внося смуту. Может уже хватит?
15:14
Serenky25
Сами не разберутся. Игорь Р. должен вмешаться. Он может помочь, как Спартаку в конце сезона, взяв и опубликовав на кануне решающих матчей, интервью Пилипчука.
15:02
Millwall82
Да конечно же был.
14:59