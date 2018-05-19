14:54 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Роман Зобнин: "Пусть Черчесов и Денисов сами разбираются"

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Полузащитник сборной России Роман Зобнин сказал, что не хочет давать комментарии по конфликту главного тренера команды Станислава Черчесова с полузащитником Игорем Денисовым.

- Ты был в той раздевалке, где поссорились Денисов и Черчесов. Что там было?

- Я не могу об этом говорить. Это не моя история. Пусть Денисов и главный тренер сами разбираются в этом, - сказал Зобнин (Филипп ПАПЕНКОВ).

Игорь Денисов не был включен в состав сборной России на ЧМ-2018.

Чемпионат мира-2018 по футболу: все о сборной России

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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ArtermVadimovich

Журналисты, оставьте вы эту историю в покое. Зачем вы футболистам и главному тренеру мозги промываете? Каждый раз одно и то же. Вы подставляете сборную, внося смуту. Может уже хватит?

15:14

Serenky25

Сами не разберутся. Игорь Р. должен вмешаться. Он может помочь, как Спартаку в конце сезона, взяв и опубликовав на кануне решающих матчей, интервью Пилипчука.

15:02

Millwall82

Да конечно же был.

14:59

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