Роман Зобнин: "Покажу все, на что способен, на чемпионате мира"

Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал, что полностью восстановился после прошлогодней травмы и готов показать свою силу на чемпионате мира. Зобнин получил разрыв крестообразных связок во время товарищеского матча с Венгрией (0:3) в июне 2017 года.

- Восстановление после травмы проходило тяжело, - цитирует ТАСС Зобнина. - Первый месяц после операции был самым тяжелым в моей жизни. Но все прошло гладко, я восстановился. Я набираю форму и надеюсь, что покажу все, на что способен, на чемпионате мира.

Напомним, 24-летний полузащиник включен в расширенную заявку национальный команды на чемпионат мира. 18 мая команда начнет подготовку к турниру на базе в Новогорске.

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