Роман Зобнин - о популярности после ЧМ-2018: "Люди постоянно подходят и благодарят"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин признался, что его популярность возросла после чемпионата мира-2018.

- Какая у вас была первая форма в детстве?

- "Ювентуса". Тетя подарила. А брату майку "Интера". Не знаю, что с той формой стало. Зато бутсы, в которых играл на чемпионате мира, уже поставил в музей. Майку с матча с Хорватией тоже оформил в рамку и повесил. Буду детям и внукам рассказывать.

- Что первым делом посоветовали Ташаеву, когда он перешел в "Спартак"?

- Чтобы выкладывался на сто процентов и получил шанс, которым нужно воспользоваться.

- После чемпионата мира вас намного больше узнают на улице?

- В аэропорту, пока ждал рейса, вставал и садился раз 35 - люди постоянно подходили, фотографировались, благодарили. Мне это приятно.

- Это не начинает напрягать?

- Нет. К тому же я старался в отпуске держаться от людей стороной. А вот жену напрягает. (смеется)

- Как думаете, после чемпионата мира интерес к нашей лиге возрастет?

- Я как фанат футбола хочу, чтобы все наши стадионы заполнялись до предела. Надеюсь, это произойдет и футбол у нас поднимется на новую ступень. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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