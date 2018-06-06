Роман Зобнин: "Моя роль - приносить пользу команде"

Полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин признался, что ему приятно слышать об интересе американского телеканала ESPN. Канал включил 24-летнего хавбека в четверку игроков, которые "могут спасти Россию на чемпионате мира".

- Конечно, мне приятно, что ESPN обращает на меня внимание, но это ни о чем не говорит. Нужно выходить и доказывать на поле, языком болтать могут все, - приводит "Газета.ру" слова игрока. - Я бы охарактеризовал себя в чемпионский сезон "Спартака" как командного игрока – такого же, как все мои партнеры, которые выходили на поле и были на замене. Моя роль, как и у любого футболиста, – приносить пользу команде.

Сборная России в рамках группового этапа предстоящего чемпионата мира встретится со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

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