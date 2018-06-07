Роман Зобнин: "Моментов создаем мало"

Полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин ответил на вопросы журналистов после очередной тренировки национальной команды на базе в Новогорске.
- Как вам игралось с Газинским в матче с Турцией?
- Мы достаточно давно тренируемся вместе, никаких проблем не было.
- Это идеальный разрушитель, который развязывает вам руки?
- Не знаю, насколько идеальный, это вы у тренера спросите. Мне и с Газинским удобно было, и с Кузяевым.
- Вам не хватало Глушакова?
- В смысле? Спросите у тренера. Я что могу сказать? Еще раз: мне было комфортно играть с Газинским.
- Казалось, что игрокам на поле не хватало взаимопонимания. Почему так происходит?
- Каждая сборная с таким сталкивается. Наверное, дело в том, что много игроков представляют разные клубы.
- И разные схемы в клубах тоже мешают?
- Да бросьте, к этому как раз все привыкли. Я в "Спартаке" вообще играю и правого защитника, и левого полузащитника.
- Почему у команды не получается создавать достаточно моментов? Один удар в створ за два матча - это же кошмар.
- Я согласен, моментов мало. Хотя Смолов опасно бил. Что ж, будем наигрывать на тренировках. (Филипп ПАПЕНКОВ)