Роман Зобнин: "Моментов создаем мало"

Полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин ответил на вопросы журналистов после очередной тренировки национальной команды на базе в Новогорске.

- Как вам игралось с Газинским в матче с Турцией?

- Мы достаточно давно тренируемся вместе, никаких проблем не было.

- Это идеальный разрушитель, который развязывает вам руки?

- Не знаю, насколько идеальный, это вы у тренера спросите. Мне и с Газинским удобно было, и с Кузяевым.

- Вам не хватало Глушакова?

- В смысле? Спросите у тренера. Я что могу сказать? Еще раз: мне было комфортно играть с Газинским.

- Казалось, что игрокам на поле не хватало взаимопонимания. Почему так происходит?

- Каждая сборная с таким сталкивается. Наверное, дело в том, что много игроков представляют разные клубы.

- И разные схемы в клубах тоже мешают?

- Да бросьте, к этому как раз все привыкли. Я в "Спартаке" вообще играю и правого защитника, и левого полузащитника.

- Почему у команды не получается создавать достаточно моментов? Один удар в створ за два матча - это же кошмар.

- Я согласен, моментов мало. Хотя Смолов опасно бил. Что ж, будем наигрывать на тренировках. (Филипп ПАПЕНКОВ)