Роман Зобнин: "Купил билеты детишкам в Тольятти, чтобы на футбол сходили"

Полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин отметил своего партнера по команде Александра Головина и рассказал об отношении к Самаре.

- Кто из игроков на чемпионате мира произвел на вас пока наибольшее впечатление?

- Саша Головин.

- А кроме наших?

- А кроме наших не хочу никого отмечать.

- Вы не так давно играли в Самаре за "Спартак" против "Крыльев". Как описали бы этот город?

- Я, можно сказать, вырос в Тольятти, в академии Коноплева, поэтому Самару тоже хорошо знаю. Футбольный город. У меня там много знакомых. Купил билеты детишкам, чтобы на футбол сходили.

- Сколько билетов?

- Секрет.

- Что сказал перед тренировкой Мутко?

- Что он всегда с нами.

- Вы бы хотели играть в китайском чемпионате? - спросила корреспондента из Китая.

- Сейчас не будем об этом. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч Уругвай – Россия состоится 25 июня и начнется в 17.00 по московскому времени. Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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