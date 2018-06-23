Роман Зобнин: "Купил билеты детишкам в Тольятти, чтобы на футбол сходили"

Полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин отметил своего партнера по команде Александра Головина и рассказал об отношении к Самаре.
- Кто из игроков на чемпионате мира произвел на вас пока наибольшее впечатление?
- Саша Головин.
- А кроме наших?
- А кроме наших не хочу никого отмечать.
- Вы не так давно играли в Самаре за "Спартак" против "Крыльев". Как описали бы этот город?
- Я, можно сказать, вырос в Тольятти, в академии Коноплева, поэтому Самару тоже хорошо знаю. Футбольный город. У меня там много знакомых. Купил билеты детишкам, чтобы на футбол сходили.
- Сколько билетов?
- Секрет.
- Что сказал перед тренировкой Мутко?
- Что он всегда с нами.
- Вы бы хотели играть в китайском чемпионате? - спросила корреспондента из Китая.
- Сейчас не будем об этом. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)
Матч Уругвай – Россия состоится 25 июня и начнется в 17.00 по московскому времени. Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/