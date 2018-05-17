Роман Зобнин: "Игнашевич будет дядькой для нас всех"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин подвел итоги сезона и поделился ожиданиями от чемпионата мира. По его словам, возвращение Сергея Игнашевича поможет национальной команде.

- Как можете объяснить такой вал травм игроков сборной? Вот сейчас сломались Селихов и Камболов.

- Футбол прогрессирует, скорости растут, и нужно быть готовым в том числе психологически выдерживать целый сезон. После травмы понял, что нужно ходить дополнительно в зал для профилактики. Ну и удача тоже важна. Все вкупе.

- Возвращение Сергея Игнашевича - важное событие?

- Конечно, он поможет молодым. Это будет дядька для нас всех. (Филипп ПАПЕНКОВ)