Роман Торрес: "Бельгийцы забили необыкновенный голище"

Капитан сборной Панамы Роман Торрес отметил красивый гол форварда Бельгии Дриса Мертенса в ворота его команды в стартовом матче чемпионата мира-2018 (0:3). Мертенс в начале второго тайма в касание точно пробил из угла штрафной.

- Мы провели хороший матч. Действовали очень строго и дисциплинированно, не оставляя сопернику свободного пространства. Но во втором тайме пропустили быстрый гол. Не просто гол, а необыкновенный голище, - цитирует "Р-Спорт" Торреса. - У нас были шансы сравнять счет. Это очень эмоциональный день. Петь гимн страны, которую ты представляешь - это исторический момент.