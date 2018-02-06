Роман Широков: "На чемпионате мира у Смолова будет возможность показать себя и уехать в Европу"

Бывший капитан сборной России Роман Широков в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" поделился мнением по поводу возможного перехода нападающего "Краснодара"​ Федора Смолова в европейский клуб. По информации СМИ, интерес к форварду проявляли дортмундская "Боруссия", "Вест Хэм" и "Реал".

- Смолову не повезло в том плане, что "Краснодар" не вышел в основную сетку Лиги Европы и европейские клубы не видели его, - отметил Широков. - Осенние матчи за сборную России он провел хорошо. Ему хотелось бы уехать, но сейчас возможности не было. Думаю, на чемпионате мира у него будет возможность показать себя и уехать в даже более сильный клуб, чем "Боруссия".