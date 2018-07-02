Роман Павлюченко: "Я говорил: если Гус приехал, удача будет на нашей стороне!"

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что бывший главный тренер команды Гус Хиддинк мог оказать влияние на победу в 1/8 финала чемпионата мира-2018 над Испанией. Хиддинк, работавший со сборной России с 2006 по 2010 год, посетил занятие команды в преддверии игры с испанцами. Россияне победили в серии пенальти и пробились в четвертьфинал.

"А я говорил, что если Гус приехал на базу к нашим ребятам, удача будет на нашей стороне", - написал Павлюченко в Твиттере.