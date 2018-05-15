Роман Павлюченко: "В России все умеют играть в футбол, кроме самих футболистов"

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко отметил, что невыход национальный команды в плей-офф чемпионат мира-2018 станет провалом. По его словам, в таком случае болельщики будут очень долго поливать игроков грязью.
- Трудно сказать, что будет, если команда не выйдет из группы, но я уверен, что она все-таки пройдет в плей-офф, приводит RT слова Павлюченко. - Если нет, то это будет провал. Футболистов начнут поливать грязью, это будет происходить очень долго. Не надо об этом думать. У нас такой менталитет, что все играют в футбол, кроме самих футболистов. Люди не понимают, как мы относимся к футболу, к тренировкам.
Я тоже этому поддаюсь, могу на трибуне сказать: "Ну чего ты не туда отдал? Надо было так". Со стороны это легко, а на поле совсем другая ситуация. Повторюсь, мы обязаны выйти из группы, это наша первая задача. А там уже как пойдет.
На чемпионате мира россияне сыграют в группе A с командами Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/513207-pavlyuchenko-mentalitet-futbolisty
- Сборная России (футбол)
- Роман Павлюченко
- Сборная Египта
- Сборная Саудовской Аравии
- Чемпионат мира 2018
rumayak
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog
17:38
Prometheus1983
Так оно и есть
17:20
баламошка
Всё правильно. Вы - г...., а мы молодцы.
17:00