Роман Павлюченко: "В России все умеют играть в футбол, кроме самих футболистов"

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко отметил, что невыход национальный команды в плей-офф чемпионат мира-2018 станет провалом. По его словам, в таком случае болельщики будут очень долго поливать игроков грязью.



- Трудно сказать, что будет, если команда не выйдет из группы, но я уверен, что она все-таки пройдет в плей-офф, приводит RT слова Павлюченко. - Если нет, то это будет провал. Футболистов начнут поливать грязью, это будет происходить очень долго. Не надо об этом думать. У нас такой менталитет, что все играют в футбол, кроме самих футболистов. Люди не понимают, как мы относимся к футболу, к тренировкам.

Я тоже этому поддаюсь, могу на трибуне сказать: "Ну чего ты не туда отдал? Надо было так". Со стороны это легко, а на поле совсем другая ситуация. Повторюсь, мы обязаны выйти из группы, это наша первая задача. А там уже как пойдет.

На чемпионате мира россияне сыграют в группе A с командами Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).

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