Роман Павлюченко: "Слабых мест у испанцев немного, но найти их можно всегда"

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что национальная команда в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании сыграет от обороны. По мнению экс-форварда, который играл против "красной фурии" на Евро-2008 (1:4 – в группе, 0:3 – в полуфинале), эту команду можно обыграть за счет серьезной подготовки.

– Стиль игры испанцев остается тем же, у них есть футболисты, которые играли в 2008 году, – цитирует ТАСС Павлюченко. – Это команда, у которой невозможно отобрать мяч. У нее с годами меняются игроки, но не их стиль, поэтому нашей команде будет тяжело. У нас есть главный тренер, который готовит команду, он расскажет ребятам про соперника. Мне кажется, пускай слабых мест у испанцев немного, но найти их можно всегда, это все понимают, поэтому нам по силам обыграть Испанию, с ней можно играть, просто надо серьезно подготовиться.

Если посмотреть последние игры, Испания не так хорошо выглядит. Марокканцы забили ей два гола, их оборону можно вскрывать – почему мы не можем это повторить? Сейчас у них хорошая атака, Диегу Коста – человек, который регулярно забивает. Вообще, это не Аргентина или Португалия, где есть Месси и Роналду, у испанцев лидер – это вся команда.

Скорее всего, мы будем играть вторым номером, сделаем акцент на оборону, а дальше будем убегать в контратаки. С такой командой нельзя бежать в атаку, они вскроют оборону за два-три паса, поэтому нужно играть компактно и ждать момента. У нас есть футболисты, которые могут убежать или хорошо сыграть в воздухе и зацепиться за мяч – это, например, Артем Дзюба.

Матч Испания – Россия состоится в Москве на стадионе "Лужники" 1 июля. Начало игры – 17.00 по московскому времени.

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