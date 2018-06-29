Роман Павлюченко: "Испания - сильнейшая команда Европы и мира"

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко заявил, что национальная команда Испании является сильнейшей в Европе и мире. Он отметил, что россиянам будет сложно играть против нее.

- Испания, бесспорно, сильнейшая команда Европы и мира. России будет сложно, но родные стены, уверен, нам помогут! - написал Павлюченко на своей странице "Вконтакте".

Сборная России заняла второе место в группе А и вышла в плей-офф мирового первенства. Она встретится с Испанией в 1/8 финала турнира (1 июля, Москва, "Лужники").

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