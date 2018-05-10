Роман Павлюченко: "Дзюба круче Заболотного. Он больше мячей забил"

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко считает, что нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба сейчас выглядит лучше, чем его конкурент Антон Заболотный из "Зенита". При этом, по мнению футболиста, оба игрока должны ехать на чемпионат мира-2018. Расширенная заявка сборной России на турнир будет оглашена завтра, 11 мая.

- Кто круче: Дзюба или Заболотный?

- Кто больше забил, тот и круче. На сегодняшний день забил больше Дзюба.

- Вы бы кого в сборную взяли из нападающих?

- У нас выбора нет, остаются три форварда: Заболотный, Дзюба и Смолов. Поэтому их всех нужно вызывать.

- Нет форвардов такого уровня, какого вы достигли на Евро-2008?

- Не знаю, это нужно главного тренера спросить. Может, он и найдёт таких. Пусть поищет где-нибудь.

- Что думаете о Чалове, который много мячей забил в последнее время?

- Хороший нападающий. Но на сегодняшний день это не уровень сборной. Может, через год-два он там будет забивать. Но пока рановато. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Дзюба в текущем сезоне отметился 7 голами в 33 матчах во всех турнирах, причем пять из них - в девяти играх после перехода в "Арсенал" из "Зенита".

Заболотный провел 32 игры, в которых отличился 4 раза, причем все голы забил в первой части сезона в составе "Тосно". После перехода в "Зенит" он еще не смог провести ни одного мяча.