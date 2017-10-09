Роман Павлюченко: "Болельщики, которые приедут на чемпионат мира, захотят остаться в России"

Бывший нападающий сборной России и "Спартака" Роман Павлюченко, ныне выступающий за "Арарат", призвал иностранных болельщиков приезжать на чемпионат мира 2018 года. По его словам, это будет лучший турнир в истории.

– Я абсолютно уверен, что болельщикам понравится чемпионат мира в России, – цитирует Павлюченко Mirror. – Это будет лучший турнир в истории. Все будут им наслаждаться. Я в этом уверен. Есть заблуждение, что в России можно пострадать, что тебя могут ударить или атаковать. Все, кто приезжает сюда, видят, что это не так. Уверен, что в этом смысле все будет в порядке.

Будут предприняты все меры предосторожности, куда бы вы не поехали. Организация будет на высшем уровне. Болельщики будут в полной безопасности.

Я видел все стадионы. Многие лучше, чем "Лужники". Стадион "Спартака" лучше. Если все другие стадионы будут такими же, то это будет лучший чемпионат мира, который мы видели.

Люди, которые приедут на чемпионат мира, захотят остаться здесь. Это будет турнир на долгую память. Мы хотим открыть нашу страну. Это прекрасная страна. Не понимаю, почему про Россию говорят так много плохого.