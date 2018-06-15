Роман Орещук: "Россия играла с колхозом? Нельзя так говорить"

Российский футбольный агент Роман Орещук в видеолайве "СЭ" о ЧМ-2018 подвел итоги первого матча чемпионата мира Россия - Саудовская Аравия (5:0). По его словам, нельзя считать, что подопечные Станислава Черчесова победили колхоз.

- Слава богу, что у нас этот праздник есть. Мы построили такие шикарные стадионы. Нужно сказать большое спасибо нашим руководителям, которые помогли это все организовать, - отметил Орещук. - Что касается футбола, то я и вчера понимал, что Саудовская Аравия - не тот соперник. Как говорится, потренируемся на кошечках перед двумя важными играми. Хотя понятно, что было волнение. Не до конца было понятно, кто будет играть в составе. Были нюансы, из-за которых я удивился, однако в конце понял, что это было хорошим решением. Например, тот же Газинский. Думал, что будет играть Миранчук, так как мы же больше должны играть в атаку. Сыграли в первом тайме от обороны, а Газинский забил первый гол. Поэтому Станислав Саламович угадал. Теперь кто ему может что сказать?

Играли с колхозом? Нельзя так говорить. Все-таки Саудовская Аравия не просто так попала на чемпионат мира. Они же тоже кого-то обыграли. Просто у нас вчера залетело все что можно. Все то, что не залетало в последних семи играх. Вратарь сейчас, наверное, в шоке. Бывает такое. но лучше проиграть один раз 0:5, чем пять раз по 0:1.

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