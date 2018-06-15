Роман Орещук: "На разминке все были сконцентрированы, а Смолов ходил и улыбался. Ему было весело"

Российский футбольный агент Роман Орещук в видеолайве "СЭ" о ЧМ-2018 оценил игру нападающего Федора Смолова в первом матче чемпионата мира Россия - Саудовская Аравия (5:0). По его словам, россиянину не удалось проявить себя, однако он будет злее к следующей встречи с Египтом.

- Надеюсь, что Феди была просто одна неудачная игра, - отметил Орещук. – Меня насторожила вчера предыгровая разминка. Когда показывали наших ребят, все были сконцентрированы, а Федя ходил и улыбался. Ему было весело. Во время игры было такое ощущение, что у него не получается включиться в серьезность и в эту игру. Он вышел не то чтобы расхлябанный – нет. Он работал, старался, но что-то не получилось. Он не мог себя переломить. То, что произошло, он осознает и к игре с Египтом будет еще злее. Поэтому, может быть, даже лучше, что в первом матче не все получилось.

Какой состав с Египтом? Думаю, по-любому он будет с Федором. С Саудовской Аравией я думал, что начнет Дзюба, потому что защитники соперника не очень большие. Видно было, что в физическом плане саудовцы уступали. Мы не в супер порядке, но на нашем фоне Саудовская Аравия вообще пешком ходила. Мы полностью перебегали соперника, перепрыгали и задавили.

У Египта два центральных защитника очень большие. Там как раз Федина скорость будет нужна. Уверен, что Федя выйдет. Он понимает, что надо себя показывать, если хочешь уехать в ту же Англию. Думаю, больших изменений в составе не будет.

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