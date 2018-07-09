23:58 9 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Роман Нойштедтер: "Спасибо каждому за такой праздник в нашей стране. Я горжусь вами"


Защитник "Фенербахче"  Роман Нойштедтер поблагодарил сборную России за выступление на чемпионате мира. Команда в 1/4 финала проиграла Хорватии по пенальти (2:2, 3:4 - по пенальти).

Напомним, Нойштедтер был в составе сборной России, однако не попал в окончательную заявку для выступления на ЧМ-2018.

- Спасибо каждому за такой праздник в нашей стране. Я горжусь вами,- написао Нойштедтер в твиттере.

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