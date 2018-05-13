Роман Адамов и олимпийский чемпион Самургашев получили паспорта болельщиков ЧМ-2018

Бронзовый призер Евро-2008 Роман Адамов и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Вартерес Самургашев получили паспорта болельщика чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС. Самургашев - посол ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону, Адамов большую часть карьеры провел в "Ростове".

- Все прошло очень быстро, - отметил Самургашев. - Я рекомендую всем заранее пройти эту процедуру. Я собираюсь со своими сыновьями сходить на матч Бразилии и Швейцарии и насладиться прекрасной игрой того же Неймара.

Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Бразилия - Швейцария (17 июня), Уругвай - Саудовская Аравия (20 июня), Корея - Мексика (23 июня) и Исландия - Хорватия (26 июня), также встречу 1/8 финала (2 июля).

Как попасть на матчи чемпионата мира по футболу