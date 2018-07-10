Роджер Федерер: "Параллельные финалы ЧМ-2018 и Уимблдона? Задайте этот вопрос в России"

Швейцарец Роджер Федерер заявил, что из-за проведения финалов ЧМ-2018 и Уимблдона в одно время стоит переживать футболистам, а не теннисистам. Ранее организаторы Уимблдона решили не переносить время начала финального матча из-за возможного совпадения с решающей игрой чемпионата мира в России.

- Я бы больше переживал на месте футболистов – зрители, которые будут на трибунах, будут наблюдать за каждым розыгрышем и эмоционально реагировать на каждый из них: "15:0, 30:15, о боже!", - приводит официальный сайт тура слова Федерера. - Здесь финал Уимблдона будет крайне важен, так что этот вопрос, вероятно, вам нужно задать в России.

Мужской финал Уимблдона пройдет 15 июля в 14.00, в Москве решающий матч состоится 17.00 в Москве.