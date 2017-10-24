Родственник Блаттера отстранен от продажи VIP-билетов на чемпионат мира-2018

Российский оргкомитет чемпионата мира-2018 отозвал разрешение и расторг контракт с фирмой Match Hospitality на обслуживание VIP-делегаций на предстоящем турнире, утверждает Life.ru. Данная компания принадлежит племеннику бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера Филиппу, а также и братьям Биром.

Причиной расторжения договора стало оказание некачественных услуг на Кубке конфедераций-2017. При этом контракты на услуги питания и продажу обычных билетов по-прежнему остаются за Match Hospitality.

В ближайшее время оргкомитет турнира организует новый тендер на оказание этих услуг среди отечественных компаний. По предварительной информации, другие страны также собираются расторгнуть договор с Match Hospitality.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Сочи и Саранске. 1 декабря в российской столице состоится жеребьевка мирового первенства.