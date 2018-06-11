Родриго: "Сборная Португалии - это больше, чем Криштиану Роналду"

Нападающий сборной Испании Родриго отметил, что у Португалии опасен не только Криштиану Роналду. Испанцы и португальцы оказались в одной группе на ЧМ-2018.

– Криштиану Роналду один из лучших игроков в истории футбола, но Португалия на Евро-2016 показала, что команда больше, чем один игрок, – цитирует A Bola Родриго. – В одиночку никто не победит. Португалия очень сплоченная, а это командный вид спорта. Поединок с Португалией будет очень важен, потому что это сильнейший соперник, потому что это первая игра. Всегда лучше начинать с победы.

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