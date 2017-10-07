Родриго Морено: "Сборная Испании достигли своей первой цели"

Нападающий сборной Испании Родриго Морено после победы над Албанией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 отметил, что команда достигла своей первой цели. Испанцы добились путевки в финальную часть турнира, которая пройдет следующим летом в России.

- Я очень доволен и счастлив, особенно рад победе, - цитирует Football Espana Морено. - У всей команды был отличный матч, особенно в первые 30 минут. Победа была заслуженной. В чем мой секрет? Это лишь напряженная работа и самоотверженность. Команда мне очень помогает. Выход на чемпионат мира-2018? Мы достигли нашей первой цели.

Трансляция матча Испания - Албания