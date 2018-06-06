Родри и Вальехо отправятся со сборной Испании на ЧМ-2018, несмотря на непопадание в заявку

Полузащитник "Атлетико" Родри и защитник "Реала" Хесус Вальехо поедут на ЧМ-2018 со сборной Испании, сообщает официальный сайт команды. Оба футболиста не попали в окончательную заявку на турнир.

Сообщается, что игроки будут в расположении сборной во время турнира. Кроме того, они могут сыграть со сборной Туниса в товарищеском матче 9 июня.

На чемпионате мира сборная Испании сыграет в группе В с командами Португалии, Марокко и Ирана.

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