Родченков утверждает: один из игроков сборной России на ЧМ-2018 был частью допинг-программы

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что один из игроков, входящих в расширенный список кандидатов в сборную России на чемпионат мира-2018, был частью допинговой программы, сообщает The Independent. Родченков ранее заявлял о сокрытии положительных допинг-тестов 34 российских футболистов. ФИФА провела расследование и не нашла доказательств антидопинговых нарушений российской стороной.

По словам Родченкова, бывший министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко дал ему указание не трогать футболистов и следить, чтобы никто из них не был наказан за допинг. Большинство из нарушителей якобы принимали кортикостероиды.

- Я руководил всем процессом допинг-контроля, - сказал Родченков. - Мутко, как мой начальник, сказал не трогать футболистов, а "если у вас какие-то проблемы, сообщайте мне". В программу допинг-контроля было включено 34 футболиста, на юношеском, молодежном и взрослом уровне. Важно, что их все еще расследуют. Из нынешнего состава сборной я узнаю только одно имя.

Ранее сообщалось, что в "допинговую программу" из 34 футболистов входят все 23 участника чемпионата мира-2014. Из них в нынешний состав сборной входят вратарь Игорь Акинфеев, защитники Владимир Гранат, Сергей Игнашевич, Андрей Семенов, полузащитники Алан Дзагоев, Юрий Жирков и Александр Самедов, то есть семь человек.

Сборная России на чемпионате мира по футболу