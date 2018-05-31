Родченков утверждает: один из игроков сборной России на ЧМ-2018 был частью допинг-программы

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что один из игроков, входящих в расширенный список кандидатов в сборную России на чемпионат мира-2018, был частью допинговой программы, сообщает The Independent. Родченков ранее заявлял о сокрытии положительных допинг-тестов 34 российских футболистов. ФИФА провела расследование и не нашла доказательств антидопинговых нарушений российской стороной.
По словам Родченкова, бывший министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко дал ему указание не трогать футболистов и следить, чтобы никто из них не был наказан за допинг. Большинство из нарушителей якобы принимали кортикостероиды.
- Я руководил всем процессом допинг-контроля, - сказал Родченков. - Мутко, как мой начальник, сказал не трогать футболистов, а "если у вас какие-то проблемы, сообщайте мне". В программу допинг-контроля было включено 34 футболиста, на юношеском, молодежном и взрослом уровне. Важно, что их все еще расследуют. Из нынешнего состава сборной я узнаю только одно имя.
Ранее сообщалось, что в "допинговую программу" из 34 футболистов входят все 23 участника чемпионата мира-2014. Из них в нынешний состав сборной входят вратарь Игорь Акинфеев, защитники Владимир Гранат, Сергей Игнашевич, Андрей Семенов, полузащитники Алан Дзагоев, Юрий Жирков и Александр Самедов, то есть семь человек.
- Сергей Игнашевич
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Александр Самедов
- Владимир Гранат
- Юрий Жирков
- Андрей Семенов (футбол)
- Григорий Родченков
Басист
Забавно, но что-то Чмока не спешит доказывать с помощью полиграфа, как он учился в аспЕрантуре и 200 от груди жал на совете дирехторов. А странно, такая ведь возможность обелить себя в глазах всего портала. Да и модно оно нонче на всех каналах, агха.
18:29
Басист
Упс! Забыли методички согласовать. Неувязочка вышла))))
18:23
За Арсеналий с децтва!))
Если он врёт, то почему тогда до сих пор ни один спортсмен, тренер, чиновник не прошёл процедуру полиграфа?)) Так модного нонче на всех каналах.)) Тем паче, что есть возможность обелить себя в глазах всей страны и доказать свою невиновность.)
18:10
Lexys1
Этот петушок что угодно напоет к началу ЧМ.
17:55
баламошка
Несостыковка получается. Ай-я-яй. Запутался в показаниях, главное чё-нить ляпнуть. Хорошо сидеть на разных американских передачках в креслицах и зарабатывать таким образом миллионы. Это тебе не пробирки с анализами годами нюхать.
17:43
Dzaga
Забзделся Родченков, сам себе теперь противоречит
17:43
СЕРЖАНТ76
Если уж такие результаты под допингом! Тогда гнать в шею ВСЮ сборную!
17:41