Робот Бакстер предскажет результаты матчей ЧМ-2018

Робот Бакстер, в 2017 году угадавший несколько результатов матчей Кубка конфедераций, будет прогнозировать исход игр чемпионата мира-2018, сообщается на информационном портале мэра Москвы. Первый прогноз он сделает сегодня, 14 июня, – "оракул" попытается предугадать результат матча открытия мирового первенства, в котором сыграют Россия и Саудовская Аравия.

"Мы заранее поместим листки бумаги с названиями команд, а также надписью "ничья" в специальные кубики, – говорится в сообщении пресс-службы "Робостанции" на ВДНХ. – Проанализировав три кубика с помощью встроенных видеокамер, Бакстер выберет нужный кубик и передаст его сотруднику "Робостанции" для объявления, как мы надеемся, верного прогноза".

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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