Робин Ольсен: "Плакал после матча с Германией"

Вратарь сборной Швеции Робин Ольсен заявил, что он и его партнеры рассчитывали победить команду Германии в матче второго тура чемпионата мира. Немцы выиграли 2:1, забив решающий гол в добавленное время.



- У нас было ощущение, что мы все-таки выиграем. На поле чувствовалась стабильность, даже когда противник был с мячом на нашей стороне поля, - цитирует ТАСС Ольсена. - Да, я плакал. Это самая жесткая игра, которая была на моей памяти, настоящая схватка, проиграть на последних секундах - это очень обидно.

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