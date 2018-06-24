06:31 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Робин Ольсен: "Плакал после матча с Германией"


Вратарь сборной Швеции Робин Ольсен заявил, что он и его партнеры рассчитывали победить команду Германии в матче второго тура чемпионата мира. Немцы выиграли 2:1, забив решающий гол в добавленное время.

- У нас было ощущение, что мы все-таки выиграем. На поле чувствовалась стабильность, даже когда противник был с мячом на нашей стороне поля, - цитирует ТАСС Ольсена. - Да, я плакал. Это самая жесткая игра, которая была на моей памяти, настоящая схватка, проиграть на последних секундах - это очень обидно.

 

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