09:34 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Роберту Фирмину: "Поражение от Бельгии - большой удар для нас"


Форвард сборной Бразилии Роберту Фирмину поделился впечатлениями после матча против сборной Бельгии (1:2) в 1/4 финала ЧМ-2018.

- Это очень большой удар для нас. Нам еще сложно понять, что произошло, и в чем была наша ошибка, - цитирует бразильца "Р-Спорт". -  У меня пока нет ответа на эти вопросы. Возможно, пойму завтра или позже.

В полуфинале бельгийцы сыграют со сборной Франции.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Бразилия - Бельгия

 

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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180707/1139041148.html

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