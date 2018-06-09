Роберто Розетти: "Система VAR позволяет сделать футбол честным и прозрачным"

Представитель судейского департамента ФИФА, куратор внедрения системы VAR в Италии Роберто Розетти отметил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) позволяет сделать футбол честным и прозрачным. Система будет использоваться на чемпионате мира в России.

- Система VAR имеет огромный успех в Италии. Все статистические данные очень позитивные, стало меньше ошибочных решений, мы смогли пересмотреть более ста решений, - цитирует "РИА Новости" Розетти. - Все довольны этим проектом. Критика VAR? Современные технологии окружают нас везде. В данном случае наша задача в том, чтобы сделать футбол честным и прозрачным. И эта технология позволяет нам это сделать. Например, если в последние минуты матча будут упущены какие-то важные события, то вот это как раз и может убить футбол, а не высокие технологии.