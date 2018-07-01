Роберто Мартинес: "Япония играет очень быстро. У команды большой потенциал"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказал свое мнение о команды Японии. Эти сборные встретятся в рамках 1/8 финала чемпионата мира. Игра состоится 2 июля в Ростове-на-Дону, начало – в 21.00 мск.

– Японцы - это футболисты с огромнейшей энергией и большим потенциалом, они очень быстры на поле, – цитирует ТАСС Мартинеса. – В команде собраны опытные игроки, выступающие в серьезных клубах. Я ожидаю сложного матча, сложного противостояния, нам нельзя терять концентрацию ни на секунду.





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