17:30 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Роберто Мартинес: "Япония играет очень быстро. У команды большой потенциал"


Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказал свое мнение о команды Японии. Эти сборные встретятся в рамках 1/8 финала чемпионата мира. Игра состоится 2 июля в Ростове-на-Дону, начало – в 21.00 мск.

– Японцы - это футболисты с огромнейшей энергией и большим потенциалом, они очень быстры на поле, – цитирует ТАСС Мартинеса. – В команде собраны опытные игроки, выступающие в серьезных клубах. Я ожидаю сложного матча, сложного противостояния, нам нельзя терять концентрацию ни на секунду.

 

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Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5338978

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