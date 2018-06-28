Роберто Мартинес: "В нынешней сборной Бельгии собраны игроки, которые получают удовольствие от игры"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после матча чемпионата мира с Англией (1:0) заявил, что в команде собрались игроки, которым нравится играть за национальную команду. Бельгийцы заняли первое место в группе и в 1/8 финала встретятся с Японией.

- Если честно, я доволен тем, как мы сыграли. Мы сделали много замен перед игрой по сравнению с предыдущими матчами чемпионата, и сегодняшняя команда добилась победы, - цитирует ТАСС Мартинеса. - На чемпионате мира нельзя добиться успеха, если ты пытаешься выбрать себе легкий путь. Поэтому, мы довольны итоговым счетом, довольны, что набрали девять очков. Опять же, многие говорят, что у нас "золотое поколение", и молодые игроки, которые вышли сегодня, подтвердили авансы. В нынешней сборной Бельгии собраны игроки, которые получают удовольствие от игры, от выступления за национальную команду. Теперь настало время думать о сборной Японии в плей-офф. Это очень быстрая, динамичная команда. Мы отлично знаем японцев, они - нас, и уверен, что матч будет очень сложным.

Матч Бельгия – Япония пройдет 2 июля в Ростове-на-Дону.

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