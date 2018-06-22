Роберто Мартинес: "Сборная Бельгии - футбольная команда, а не поп-звезды"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что его команда на чемпионате мира не хочет быть в центре каких-то скандалов и предпочитает быть скучной, потому что состоит из футболистов, а не поп-звезд.

Сборная Бельгии в субботу на стадионе "Спартак" в Москве проведет матч второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Туниса. В первой игре турнира бельгийцы со счетом 3:0 обыграли сборную Панамы.

– Мы рады, что вокруг нашей команды нет никаких скандалов. Мы хотим быть скучными, мы же футбольная команда, а не поп-звезды, мы здесь не для того, чтобы заполнять страницы газет и журналов, - цитирует "РИА Новости" Мартинеса. - Сборная – это особый момент в карьере каждого игрока, и каждый в команде чувствует ответственность.

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