Роберто Мартинес: "Самое большое достижение – Бельгия стала командой"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес похвалил своих игроков после победы над Англией в матче за третье место чемпионата мира-2018 (2:0), передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Эта бронза – самое большое достижение в вашей карьере? – вопрос Мартинесу.

– Самое большое достижение – то, что мы стали командой. В национальных командах игроки не очень долго играют друг с другом. Тут же все видели, что футболисты отлично взаимодействовали друг с другом. Никто не говорил о трансферах или о чем-то другом. Только о вкладе в успех сборной. Мы отыгрались с Японией, на равных играли с Бразилией, забили больше всех, у нас отличились десять игроков. Это рекорды, которые показывают силу Бельгии. Нейтральным болельщикам наш футбол понравился. Это самая большая гордость.

– Кто выиграет в финале, на ваш взгляд?

– Обе команды заслужили выхода в финал турнира. Поражение французов в финале Евро сделало их сильнее, прочнее. Хорватия – невероятная история, ведь ее пример может вдохновить кого угодно. Кто бы ни выиграл, победа будет заслуженной.

– Что вы думаете об игре Лукаку?

– Лукаку отыграл фантастический турнир. Он не только забивает голы, но и много работает. Он – наша идеальная "девятка". Против Франции его много били, он чувствовал боль, но захотел помочь команде. Я высоко ценю это.

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