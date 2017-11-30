Роберто Мартинес: "На ЧМ-2018 меня больше заботит логистика, а не соперники по группе"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что не волнуется по поводу соперников по групповому турниру чемпионата мира-2018. Бельгийцы попали при жеребьевке в первую корзину с Россией, Германией, Бразилией, Португалией, Аргентиной, Польшей и Францией.

- Нашим приоритетом было попадание в восьмерку "сеяных", - цитирует официальный сайт ФИФА Мартинеса. - Достигнув ее, мы обратили внимание на логистику. Я хочу, чтобы мы тратили немного времени на поездку в города, где пройдут матчи. Если на это потребуется больше трех часов, это помешает нашей подготовке. Это волнует меня больше, чем возможные соперники.

Жеребьевка финальной стадии ЧМ-2018 пройдет в Москве, в Государственном Кремлевском дворце в пятницу. Ее проведут бывший английский футболист Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная.