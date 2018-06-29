Роберто Мартинес: "Москва – особенный город, здесь своя атмосфера"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес признался, что ему понравились все города, в которых играла его команда, однако большего всего запомнилась Москва. Также Мартинес рассказал о сопернике по 1/8 финала чемпионата мира - команде Японии, с которым подопечные Мартинеса сыграют 2 июля в Ростове-на-Дону.

- Сборная Бельгии сыграла в трех городах, мне сложно сказать какой именно мне понравился больше. Очень сложно сравнивать, ведь все они одинаково великолепны, - приводит ТАСС слова Мартинеса. - Мне понравились абсолютно все города, в них восхитительные стадионы, но Москва - это особенный город. Здесь своя атмосфера. Япония? Нас ждет крайне сложный и ответственный матч. Они играют на высоких скоростях и хорошо подготовлены физически. Мы уже играли с ними товарищеский матч в ноябре 2017 года в Брюгге (бельгийцы выиграли с минимальным счетом. – Прим. "СЭ") и тогда они доказали, что могут при желании играть на равных с любым соперником, при этом создав всего три-четыре момента. Мы полностью сконцентрированы на предстоящем матче.

Бельгия - Япония: чемпионат мира по футболу, 2 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)

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