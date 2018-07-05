Роберто Мартинес: "Матч с Японией показал, что Бельгия в хорошем психологическом состоянии"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от встречи с Бразилией в четвертьфинале ЧМ-2018. По его словам, главное - психологическая готовность игроков.

– В чем ваше преимущество над Бразилией?

– У нас есть разные варианты, тактически. Главное, чтобы игроки были готовы психологически. Но матч с Японией показал, что ребята находятся в хорошем психологическом состоянии. Если мы хотим завтра выиграть, то должны быть полностью сосредоточены. При этом надо играть с удовольствием, а не бояться. Нужно быть собой. Для Бельгии сейчас великое событие. Мы так много сделали, чтобы добиться этого уровня. Четыре предыдущих матча – это урок для нас и нам не надо повторять ошибки, которые были. С Японией мы проявили характер. Ребята должны показать, что у них неодержимое желание выйти на поле.

– Что вы можете сказать про Неймара?

– Неймар очень техничный футболист и практически всегда находит возможности для обострения. Нужно сыграть с ним очень плотно. Мы уважаем бразильскую команду, но нам не нужно бояться.

– Как оцените значимость Азара?

– Азар здорово играет, настоящий капитан. Когда я смотрю на Азара, то вижу, как он делает игру красивой. Но мы команда.

– У вас есть Анри.

– Да, он очень многое нам дает. Человек знает, как не преодолеть это давление. Каждый тренер в нашем штабе привносит что-то свое.(Артур ЕНИКЕЕВ).

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