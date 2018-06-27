Роберто Мартинес: "Лукаку нужно отдохнуть, с Англией он вряд ли сыграет"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес накануне матча третьего тура чемпионата мира против Англии в Калининграде рассказал о состоянии лучшего бомбардира команды на турнире Ромелу Лукаку. Форвард в играх с Панамой (3:0) и Тунисом (5:2) сделал два дубля, а накануне занимался по индивидуальной программе.

- Никакой серьезной травмы у Ромелу нет, все обошлось, - сказал Мартинес. - Но сегодня он тренироваться не будет. Посмотрим, какое состояние будет у него непосредственно перед игрой, но скорее всего Лукаку с Англией не сыграет. Было бы правильно дать ему полноценно восстановиться и отдохнуть.

Что касается результатов в другой группе, то результаты там едва ли повлияют на то, какой состав я выставлю. Мы отталкиваемся от своих планов. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Англия - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 28 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)