Роберто Мартинес: "Как я настроил команду? С игроками были семьи"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после победы над Англией в матче за третье место ЧМ-2018 (2:0) отметил, что настроить игроков на встречу было нетрудно, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Что будет с Бельгией дальше?

– Эти игроки установили новую планку для национальной команды, и это будет влиять и на другие команды – на юношеские, молодежные. В следующие два года мы должны создать еще большую конкуренцию в сборной. Главное, что мы показали, как нужно работать для достижения высокого результата.

– Кого вы считаете лучшим игроком чемпионата мира?

– Мои игроки провели лучший турнир в карьере. Предпочитаю называть их. Сразу несколько наших футболистов могли бы получить приз лучшему футболисту турнира, если бы вышли в финал. Например, Азар в трех матчах был назван лучшим.

– Как вам удалось настроить команду на этот матч?

– Легко отвечу на это вопрос. Семьи жили с игроками после полуфинала. Я не хотел, чтобы игроки переживали после поражения, хотел, чтобы они превратились в обычных людей. Накануне мы прилетели сюда, семьи остались в Москве.

– Вы будете жалеть о том, что выиграли лишь матч за третье место?

– Мы хотели победить. Когда вы обыгрываете Бразилию и выходите в полуфинал, надо побеждать. И эти игроки написали новую страницу истории. Мы играли в бельгийский футбол, показали тактическую гибкость. Этот путь был замечательным, но надо улучшать игру.