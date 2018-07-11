Роберто Мартинес: "Франция не была сильнее. Все решила удача"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес на пресс-конференции после поражения в полуфинале чемпионата мира от Франции (0:1) отметил, что гордится своими игроками, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Матч был очень сложным, – подчеркнул Мартинес. – Второй тайм начали в хорошем темпе и сильнее соперника. Игра была равной. Французы хотели использовать контратаки, а мы контролировали мяч. Отдам должное французам, они хорошо оборонялись. Все равно горжусь игроками, отдали все силы, которые у них были. Владели мячом 60 процентов времени, Франция не была сильнее психологически. Разница между нами – в сантиметрах. в том, что одной из них больше сопутствовала удача. А в таких случаях все может решить один гол.

– Вам не хватило дисквалифицированного Менье?

– Он вездесущий. Футболист, прорывы которого очень важны для нашей игры. Да, нам не хватило Менье, но нужно справляться с потерями.

– Будете ли вы бороться за третье место? Или это уже не так важно?

– Сейчас сложные эмоции. Мы разочарованы, потому что проиграли в полуфинале. Мы должны бороться за бронзу, но это будет сделать очень сложно.