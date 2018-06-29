Роберто Мартинес: "Доволен, как Бельгия сыграла с Англией"

Главный тренер сборной Бельгии​ Роберто Мартинес на пресс-конференции после матча чемпионата мира-2018 с Англией (0:1) признался, что доволен игрой своей команды. Также он добавил, что встреча 1/8 финала с Японией будет ровной.

– Честно, я доволен, как мы сыграли, – признался Мартинес. – На этот матч значительно изменили состав, провели замены, чтобы понять, в каком состоянии эти парни. На чемпионате мира нельзя надеяться на легкий путь. Нужно создать хороший коллектив, где каждый будет помогать друг другу. Теперь нам предстоит встреча с Японией, а Англией – с Колумбией, и речь не шла о риске.

– На вас давит, что от "золотого поколения" бельгийской сборной все ожидают успеха?

– Сегодня вы увидели, как основы не играла, а молодые показали, что готовы к тому, чтобы подобраться к составу. В 21 год Юри Тилеманс вышел в стартовом составе. Здорово, что молодые игроки проникают в среду, к которой не привыкли на клубном уровне. При этом каждый представитель "золотого поколения" с удовольствием делится опытом.

– Следили за сегодняшними матчами другой группы H?

– Недавно мы провели с Японией интересный матч. С тех пор команда несильно изменилась – очень динамичная, хорошо организованная, состоящая из игроков хорошего класса. Вряд ли стоит ожидать сюрпризов в начале, поскольку мы уже изучили друг друга, игра будет ровной. (Евгений БЕЛОУСОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)

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