Роберто Мартинес: "Безуспешно пробовал Наингголана на позиции "десятки" в матче с Россией"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сказал, что полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан не вызывается в команду, потому что не смог проявить себя в контрольных играх, включая матч с Россией. Специалист отметил, что на позиции 10-го номера в его распоряжении есть более сильные игроки, чем хавбек "волков".

Напомним, матч Россия - Бельгия состоялся в марте 2017 года и завершился вничью - 3:3. Наингголан провел на поле весь матч, не отметившись результативными действиями.

- Понимаю, что Раджа очень популярен, но я должен принимать решения, основываясь на сбалансированности состава, - цитирует Football Itaila Мартинеса. - В "Роме" он лучше всего играет на позиции "десятки". Но, я думаю, что в этой роли сильнейшие игроки на данный момент - это Эден Азар и Дрис Мертенс. Я проповал использовать Наингголана на этой позиции в матчах с Россией, Чехией и Грецией - безуспешно.