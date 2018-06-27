Роберто Мартинес: "Бельгия может гордиться таким поколением, но о шансах на золото говорить рано"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес накануне матча третьего тура чемпионата мира против Англии в Калининграде отметил, что его команда будет в любом случае играть на победу.

- Как вы считаете, Бельгия - реальный претендент на победу в чемпионате? У кого-то вообще есть состав сильнее?

- Мы можем только гордиться, что в не такой большой стране выросло столь талантливое поколение. Но чемпионат мира - особый турнир, где важны все возможные факторы. И заглядывать очень далеко, рассуждать о шансах на победу слишком рано. Посмотрите на Германию, это же одна из двух лучших команд мира. Посмотрите на Испанию, которая до последних минут была на грани.

- Несколько игроков вашей команды провели прошлый сезон в Китае. Как можете оценить их состояние?

- Не обещаю, что завтра они сыграют, но вообще могу сказать, что ребята продолжают прогрессировать. Отъезд в Китай не сказался на них негативно.

- Возможна ли ситуация, при которой вы будете хотеть занять второе, а не первое место из-за результатов в параллельной группе?

- Нет, единственное чего я хочу, это победа. А еще, чтобы команда, в составе которой выйдет ряд новых игроков, здорово себя проявила. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Сборная Бельгии встретится с Англией завтра в Калининграде. Она уже вышла в плей-офф чемпионата мира, одержав две победы на групповой стадии турнира.

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