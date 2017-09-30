Роберто Мартинес: "Бельгии не нужен Наингголан"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил, что не рассчитывает на полузащитника "Ромы" Раджу Наингголана. Специалист подчеркнул, что его решение основывается не на личных, а на игровых соображениях.

– Мое решение основывается только на футболе, – цитирует Football Italia. – Я должен был принять решение, которое полезно для команды. Думаю, есть и другие игроки. Раджа – один из 50 футболистов, за которыми мы следим. Команда хорошо справляется и без него.

Напомним, Наингголан выступал за сборную Бельгии с 2009 по 2017 год. За это время он принял участие в 29 играх, забив 9 мячей.