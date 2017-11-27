Роберто Манчини: "Возглавить сборную Италии - большая честь"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что работа в сборной Италии является мечтой для любого специалиста. Наставник питерцев был бы не против возглавить команду.
- Возглавить национальную сборную – заветная мечта любого тренера, - приводит Football Italia слова Манчини. - Для меня это было бы огромной честью.
Специалист не уточнил, когда именно хотел бы взяться за работу в сборной Италии. Ранее он говорил итальянским СМИ, что пока не готов к этому.
В Италии считают Манчини одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Италии наряду с Карло Анчелотти, Антонио Конте, Массимилиано Аллегри и Клаудио Раньери.
Имя нового наставника команды будет названо после того, как определится вопрос с руководством федерации футбола.
Напомним, Италия на смогла в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира-2018 пройти Швецию (0:1, 0:0), после чего из сборной был уволен Джампьеро Вентура. Также в отсавку ушел глава ФФИ Карло Тавеккьо.
- Зенит СПб
- Клаудио Раньери
- Роберто Манчини
- Карло Анчелотти
- Массимилиано Аллегри
- Сборная Италии (Футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Антонио Конте
- Джампьеро Вентура
Пупс138
Ага, понял что проваливается и хочет свалить.
10:58
ravilius777
нет, дайте Манчини поработать!! тем более все, кроме бомжей то, знают что тренер он никакой... Петржела, Адвокат, Спалетти, Боаш, Луческу, Манчини, ахх, компания, где Спалетти самый лучший, та ещё компания, весь непотребство за гос деньги перебрали, остался только Раньери и Венгер
10:37
konklop
Хочет и огромная честь это разные вещи
09:39
Митяй Антибомж
А что, там платят больше, чем в политпроекте?
08:35
George81
А как же сборная питерских бакланов???
07:53
acdctnt
Третьим помощником возьмет Карреру
07:46
old grumbler
о снова "Московские" новости... ну куда же без них в день матча со Спартаком....
07:21