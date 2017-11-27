Роберто Манчини: "Возглавить сборную Италии - большая честь"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что работа в сборной Италии является мечтой для любого специалиста. Наставник питерцев был бы не против возглавить команду.

- Возглавить национальную сборную – заветная мечта любого тренера, - приводит Football Italia слова Манчини. - Для меня это было бы огромной честью.

Специалист не уточнил, когда именно хотел бы взяться за работу в сборной Италии. Ранее он говорил итальянским СМИ, что пока не готов к этому.

В Италии считают Манчини одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Италии наряду с Карло Анчелотти, Антонио Конте, Массимилиано Аллегри и Клаудио Раньери.

Имя нового наставника команды будет названо после того, как определится вопрос с руководством федерации футбола.

Напомним, Италия на смогла в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира-2018 пройти Швецию (0:1, 0:0), после чего из сборной был уволен Джампьеро Вентура. Также в отсавку ушел глава ФФИ Карло Тавеккьо.