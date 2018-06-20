Роберто Манчини: "У Головина есть данные для игры в Италии"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини уверен, что полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин может принести пользу "Ювентусу". Туринский клуб хочет заполучить хавбека, которого красно-синие готовы продать за 25 миллионов евро.

- Головин - молодой игрок, который очень хорош в техническом плане, - цитирует Football Italia Манчини. - У него есть данные для игры в Италии.

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