Роберто Манчини: "Организация ЧМ-2018 в России будет идеальной"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что комфортно себя ощущает в России. По его словам, российская сторона способна организовать качественно ЧМ-2018.

– Я хорошо себя чувствую в Санкт-Петербурге. Это прекрасный город. Я работаю в большом клубе с красивым стадионом и самым современным спортивным центром, – цитирует Rai Sport Манчини. – Но скоро наступят холода. Посмотрим, какие будут ощущения. Как Россия готовится к чемпионату мира? Думаю, что организация турнира будет идеальной, потому что страна хорошо подготовлена, стадионы тут необычные.

Думаю, что сборная Италии все же попадет на чемпионат мира, пройдет Швецию в стыковых матчах. Когда итальянцы попадают на турнир с трудом, они всегда хорошо его проводят. Группа у Италии была сложная, с Испанией. Но я на сто процентов уверен, что мы попадем на чемпионат мира.